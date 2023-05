Maltempo: Urso sente assessore Emilia-Romagna Colla, “ricognizione con organizzazioni imprese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nel corso della missione in Slovacchia, ha contattato telefonicamente l’assessore allo Sviluppo economico della regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, per avere informazioni dirette sull’entità dei danni alle imprese e sulle prime necessità del tessuto produttivo del territorio duramente colpito in questi giorni dagli straordinari eventi meteorologici. Le direzioni del ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Urso, hanno quindi effettuato – riferisce una nota – una prima ricognizione con le organizzazioni di rappresentanza delle aziende della Regione, per avere un quadro complessivo su quali sia l’entità dei danni subiti dal sistema produttivo e sui primi interventi necessari a fronteggiare la crisi in corso. (Rin)