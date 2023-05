Speciale energia: prezzo greggio Sahara blend algerino diminuito del 21 per cento in primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo di un barile di petrolio algerino è diminuito di circa il 21 per cento durante il primo trimestre di quest'anno, influenzato dai timori di una recessione economica globale che potrebbe influire sulla domanda. È quanto emerge da un rapporto dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio arabo (Oapec) sulla situazione globale del petrolio nel primo trimestre del 2023. Il rapporto ha attribuito il calo dei prezzi globali del petrolio, compreso il prezzo di un barile di petrolio algerino, all'aumento delle scorte petrolifere statunitensi, in mezzo al calo della domanda di raffinerie nei mesi di gennaio e febbraio e l'aumento delle vendite di contratti. Questo è avvenuto con una maggiore disponibilità di approvvigionamento di greggio, soprattutto nel bacino atlantico, in coincidenza con gli scioperi dei lavoratori delle raffinerie francesi, che hanno provocato un calo della domanda di greggio. L'Algeria produce "Sahara blend" che è il terzo petrolio greggio più costoso al mondo durante nel primo trimestre di quest'anno. Il prezzo medio di un barile di petrolio algerino ha raggiunto circa 82,7 dollari al barile nel primo trimestre 2023, ovvero un calo di 20,9 dollari al barile, circa 20,9 per cento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. (Ala)