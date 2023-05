Speciale energia: Ucraina, G7, adotteremo nuove misure per limitare entrate Russia da settore energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 continuerà a “ridurre le entrate della Russia per finanziare la sua aggressione illegale adottando misure appropriate per limitare le entrate energetiche” e “le future capacità estrattive”. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta dei leader del G7 riuniti a Hiroshima in Giappone. “Abbiamo drasticamente ridotto la nostra dipendenza dall'energia e dalle materie prime russe. Siamo determinati a continuare su questa strada in modo che la Russia non sia più in grado di utilizzare come arma l'energia contro di noi. Ridurremo ulteriormente la dipendenza dal nucleare civile e dai relativi beni dalla Russia, anche lavorando per assistere i Paesi che cercano di diversificare le loro forniture”, si legge nel documento. “Continueremo anche gli sforzi per ridurre le entrate della Russia dai metalli. Inoltre, rimaniamo impegnati a sostenere i tetti al prezzo del petrolio russo e dei prodotti petroliferi e intensificheremo i nostri sforzi per contrastare l'evasione di questi massimali, evitando al contempo effetti di ricaduta e mantenendo l'approvvigionamento energetico globale”, prosegue la dichiarazione. (Rin)