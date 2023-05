Speciale energia: Tunisia, ministero Agricoltura inaugura pannelli solari in cooperazione con l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato inaugurato un sistema di pannelli solari da 70 kilowatt installati sul tetto del ministero dell'Agricoltura, delle risorse idriche e della pesca della Tunisia, frutto del progetto di cooperazione tecnica tunisino-italiano per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel settore agricolo e rurale (Refat). Lo ha riferito lo stesso ministero tunisino in un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, precisando che per la parte italiana era presente Marco Polverari, direttore del Centro mediterraneo energie rinnovabili con sede a Tunisi. Il nuovo impianto consentirà al dicastero di “risparmiare il 30 per cento dei consumi energetici, riducendo i costi del 20 per cento”. Nell'occasione, il ministro tunisino Abdelmoneim Belati ha ringraziato la parte italiana “per il continuo sostegno al settore agricolo e a tutte le parti coinvolte nella realizzazione di questo impianto, che rappresenta un primo passo per ridurre i consumi di energia e quindi preservare i fondi pubblici”. Il progetto Refat prevede la diffusione di sistemi di irrigazione ad energia solare e creazione di impianti dimostrativi su piccola scala a basso consumo energetico per il trattamento delle acque nell’agricoltura (desalinizzazione solare di acqua leggermente salmastra e fitodepurazione in una zona rurale); l’integrazione del fotovoltaico solare per mitigare l’elevato consumo di energia dei sistemi di produzione di acqua potabile; lo sviluppo delle capacità degli attori chiave coinvolti nella promozione delle energie rinnovabili nel quadro del nexus acqua-energia-cibo. Il progetto fa parte degli sforzi internazionali per combattere il cambiamento climatico attraverso la mitigazione dei gas serra e l'adattamento agli effetti negativi di questi cambiamenti, con l'obiettivo di raggiungere l'obiettivo - parte integrante dell'accordo sul clima di Parigi - di limitare il riscaldamento globale a meno di due gradi Celsius entro il 2100 rispetto al livello preindustriale. (Tut)