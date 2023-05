Speciale energia: Italia, azienda spagnola Repsol svilupperà 1,7 gigawatt di progetti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Repsol svilupperà in Italia 943 megawatt di capacità eolica e 825 megawatt di capacità fotovoltaica, per un totale di 1,7 gigawatt. Come riferisce il sito specializzato "Energias Renovables", Repsol ha già un ufficio a Milano per gestire questo portafoglio (che riguarda in particolare Puglia, Lazio, Sardegna, Umbria, Sicilia, Basilicata, Molise e Toscana) e il possibile aumento degli asset nel Paese. La società prevede di avviare a breve la costruzione dei suoi primi due impianti solari fotovoltaici da 11 megawatt in Puglia. Oltre all'attività in Spagna, dove ha 1,6 gigawatt di capacità installata nelle rinnovabili, Repsol dispone di 62,5 megawatt in funzione negli Stati Uniti, 179 megawatt in Cile e 3 megawatt in Portogallo. (Spm)