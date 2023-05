Speciale energia: Spagna, Iberdrola lancia con Amazon e Deloitte piattaforma per ridurre consumi energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Iberdrola ha lanciato, in collaborazione con Amazon Web Services (Aws) e Deloitte, una piattaforma per l'energia connessa, denominata Advanced Smart Assistant, che consente ai clienti di massimizzare i risparmi energetici domestici tra il 10 per cento ed il 30 per cento. Secondo quanto riferito in un comunicato, questo servizio consente ai clienti di Iberdrola di collegare e controllare le diverse soluzioni elettriche presenti nelle loro case. Il progetto è stato sviluppato presso l'Innovation Middle East Center di Iberdrola, lanciato nel 2016 e specializzato in soluzioni digitali innovative, utilizzando i servizi di intelligenza artificiale Aws. L'Advanced Smart Assistant, gestito attraverso l'applicazione, consente di ridurre anche il consumo di aria condizionata, tenendo conto dei valori termici dell'abitazione. (Spm)