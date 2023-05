Ucraina: Zelensky a Lega araba, "non ci sottometteremo ad ambizioni russe"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina “non si sottometterà mai alle ambizioni russe e non ha intrapreso alcuna ostilità nei territori di altri Paesi”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymir Zelensky, intervenendo al 32esimo vertice della Lega araba in corso a Gedda. “Quello che sta accadendo nel nostro Paese è una guerra, non solo un conflitto”, ha aggiunto. Zelensky ha proseguito: “Stiamo lavorando per porre fine al blocco navale imposto dalla Russia ai nostri porti. Siamo costretti a continuare a combattere e nessuno accetta di cedere le proprie terre”. Infine, il presidente ha espresso il proprio apprezzamento per “la mediazione saudita per il rilascio dei prigionieri”.(Res)