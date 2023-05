India: Adani, rapporto preliminare comitato istituito da Corte suprema non rileva lacune vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato di esperti nominato dalla Corte suprema indiana per valutare lo stato della vigilanza finanziaria dopo il caso Adani non ha rilevato, a un primo esame, errori da parte del regolatore Securities and Exchange Board of India (Sebi), che a sua volta sta indagando sulla vicenda. “In questa fase, tenendo conto delle spiegazioni fornite dal Sebi, supportate da dati empirici, prima facie, non sarebbe possibile per il comitato concludere che vi sia stato un fallimento normativo intorno all’accusa di manipolazione dei prezzi”, si legge nel rapporto preliminare del comitato. La relazione, oltre che sull’operato della vigilanza, si sofferma su alcuni punti di merito. La conclusione, sia pur provvisoria, è che al momento non sono emerse prove di una violazione delle regole e di una manipolazione dei prezzi delle azioni. (segue) (Inn)