India: Adani, rapporto preliminare comitato istituito da Corte suprema non rileva lacune vigilanza (2)

- Il caso in questione è il crollo azionario dei titoli del conglomerato innescato da un rapporto di Hindenburg Research pubblicato il 24 gennaio che denunciava “manipolazioni di borsa e frode contabile” da parte di Adani Enterprises, azienda di punta del concglomerato che fa capo all’imprenditore Gautam Adani. A febbraio la Corte suprema ha ricevuto due istanze (“liti di pubblico interesse”): una volta a ottenere l’istituzione di un comitato d’inchiesta sui contenuti pubblicati da Hindenburg Research; l’altra ad accertare se le vendite allo scoperto da parte del fondatore di Hindenburg, Nathan Anderson, possano configurarsi come frode ai danni degli investitori. In seguito a quelle istanze la Corte ha istituito il comitato di esperti. (segue) (Inn)