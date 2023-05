India: Adani, rapporto preliminare comitato istituito da Corte suprema non rileva lacune vigilanza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel crollo azionario sono stati bruciati oltre cento miliardi di dollari. Nella caduta di Adani Enterprise sono stati trascinati altri titoli: Adani Ports and Special Economic Zone, Adani Wilmar, Adani Transmission, Adani Green Energy, Adani Total Gas e Adani Power. Dopo otto sessioni in perdita il gruppo ha annunciato il rimborso anticipato di prestiti per 1,111 miliardi di dollari, un’iniziativa che ha rassicurato gli investitori. Adani Enterprise ha comunicato alla Borsa nazionale indiana (Nse) che nel trimestre gennaio-marzo, l’ultimo dell’anno fiscale 2022-23, i suoi utili sono aumentati quasi del 138 per cento su base annua (7.224.800.000 rupie contro 3.043.200.000 dello stesso periodo dell’anno scorso), soprattutto grazie alla crescita nelle attività portuali e stradali. I ricavi operativi trimestrali hanno registrato un aumento su base annua del 26 per cento (313.460.500.000 rupie). Il consiglio di amministrazione ha raccomandato per l’esercizio 2022-23 il pagamento di un dividendo per azione pari al 120 per cento del suo valore nominale. (segue) (Inn)