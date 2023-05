India: Adani, rapporto preliminare comitato istituito da Corte suprema non rileva lacune vigilanza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto di Hindenburg Research ha provocato anche aspre polemiche politiche. Quando è stato pubblicato, il parlamento indiano era in sessione e l’opposizione, guidata dal Congresso nazionale indiano (Inc), ha chiesto una discussione sul caso Adani, soprattutto per avere chiarimenti dal governo sugli investimenti nel gruppo di Life Insurance Corporation of India (Lic), State Bank of India (Sbi) e altre società pubbliche. La ministra delle Finanze, Nirmala Sitharaman, ha dichiarato in un’intervista a “News18”, che il mercato finanziario indiano è “molto ben regolamentato” e che l’esposizione di Lic e Sbi in Adani è nei limiti consentiti dalla normativa in vigore. Anche la Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, ha rilasciato una dichiarazione per assicurare che la vigilanza è costante e che il settore bancario è “resiliente e stabile”. Il dibattito parlamentare, tuttavia, è stato negato e la controversia ha dominato l’intera sessione. (Inn)