Libano: appello ministro Interno per dimissioni governatore Banca centrale

- Il ministro uscente dell’Interno del Libano, Bassam Mawlawi, ha rivolto un appello, oggi, al governatore della Banca centrale (Bdl), Riad Salamé, “a dimettersi immediatamente dal suo incarico”, dopo l’avviso rosso emesso dall’Interpol a suo carico. Lo ha dichiarato lo stesso Mawlawi, all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Hadath”, spiegando che “lunedì prossimo il governo prenderà una posizione sul mantenimento di Salamé nel suo incarico”. Il ministro dell’Interno, inoltre, ha aggiunto che lo “consegnerebbe alla Francia se lo richiedesse la giustizia libanese”. Il suo ufficio stampa, in precedenza, aveva annunciato al quotidiano libanese “L’Orient le Jour” che Beirut aveva ricevuto dall’Interpol un avviso rosso nei confronti di Salamé. Tale annuncio, tuttavia, era giunto dopo che fonti non meglio precisate avevano riferito all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya” che il ministero dell’Interno e il procuratore della Repubblica avevano ricevuto l’avviso rosso ieri, attraverso canali ufficiali. Di contro, un portavoce di Mawlawi ha riferito a “L’Orient le Jour” che “il ministro aveva ricevuto l’avviso rosso questa mattina e l’aveva inviata alle autorità giudiziarie libanesi”. Fonti giudiziarie, inoltre, hanno dichiarato ad “Al Hadath” che “la magistratura libanese ascolterà Salamé la settimana prossima, dopo aver ricevuto il mandato dell’Interpol e che “Riad Salamé non sarà più consegnato alla giustizia francese, in base alle leggi vigenti”. (segue) (Lib)