Libano: appello ministro Interno per dimissioni governatore Banca centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va notato che, in caso di emissione di un avviso rosso da parte dell'Interpol, il Paese dei cedri non è giuridicamente obbligato a estradare Salamé, in quanto cittadino libanese. Gli articoli 227, 229 e 230 del codice penale libanese consentono l'estradizione in tre casi, che però non risultano essere obbligatori per lo Stato che riceve il mandato d'arresto internazionale. Lo Stato che richiede il mandato d'arresto, in questo caso la Francia, deve soddisfare uno dei seguenti requisiti: i reati devono essere commessi sul territorio dello Stato richiedente l'estradizione; i reati incidono sulla sicurezza o sulla sua situazione finanziaria del Paese; i crimini sono commessi da uno dei suoi cittadini. In tutti questi casi la Francia può richiedere il mandato d'arresto internazionale, tuttavia, lo Stato libanese ha il diritto di rifiutare di consegnare il suo cittadino anche se le tre condizioni sono soddisfatte. L'Interpol infatti non può obbligare le autorità libanesi ad arrestare Salamé dopo l'invio dell'avviso rosso da parte della Francia. Sta al Paese dei cedri stabilire quale valore legale attribuire a un avviso rosso e nel caso decidere le modalità con cui applicarlo. Il Libano può processare Salamé e richiedere il suo fascicolo alla Francia, a condizione che, una volta che l'imputato lascia il territorio libanese, qualsiasi Paese possa arrestarlo sulla base dell'avviso rosso emesso dall'Interpol. (Lib)