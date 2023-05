Serbia: ministro Interni, polizia non poteva prevedere massacro in scuola di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia serba non poteva sapere e prevedere che sarebbe accaduta una sparatoria alla scuola primaria di Belgrado Vladislak Ribnikar. Lo ha detto il ministro dell'Interno della Serbia Bratislav Gasic nella sessione parlamentare di oggi a proposito del massacro accaduto nella capitale all'inizio di maggio. Gasic ha aggiunto che l'opposizione chiede la sua sostituzione "non per colpa sua, ma per colpa del suo presidente e del partito" a cui appartiene (Sns). "Non stiamo nascondendo nulla, il custode è stato ucciso, il poliziotto in servizio a scuola era lì fino all'inizio delle lezioni e la polizia è arrivata sul luogo dopo meno di 10 minuti dall'accaduto", ha detto Gasic. "Abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere, nessuno nasconde nulla", ha sottolineato. (segue) (Seb)