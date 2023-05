Serbia: ministro Interni, polizia non poteva prevedere massacro in scuola di Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto il deputato Zoran Lutovac ha annunciato che i parlamentari del Partito Democratico e del movimento Moramo Zajedno lasceranno la sessione in segno di sostegno alle richieste dei cittadini e si uniranno alla nuova protesta prevista per stasera davanti allo stesso edificio del Parlamento. Lutovac ha dichiarato che il governo vuole utilizzare la sessione per "attenuare il malcontento dei cittadini e mettere a tacere le proteste". La responsabilità politica deve essere portata sulla scena pubblica", ha affermato Lutovac. "Il governo della Serbia non cambierà per strada, non ci sarà una Maidan, il governo cambierà alle elezioni", ha da parte sua ribattuto la premier Ana Brnabic nel proprio intervento. La premier ha quindi sottolineato che in Serbia c'è una "disinformazione" e "un'influenza diretta dei servizi esteri" volta a destabilizzare il Paese. (Seb)