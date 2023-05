Maltempo: confermata anche per domani allerta meteo rossa e arancione in Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È confermata anche per domani l’allerta rossa per criticità idraulica su: bassa collina, pianura e costa romagnola; pianura bolognese; per criticità idrogeologica su alta collina romagnola e collina bolognese". Lo comunica la Regione Emilia-Romagna in una nota, spiegando poi che "è confermata anche l’allerta arancione per criticità idraulica su: alta collina e montagna romagnole, collina bolognese e pianura modenese; e per criticità idrogeologica su: montagna, bassa collina, costa e pianura romagnola; montagna bolognese ed emiliana centrale; collina emiliana centrale". (Com)