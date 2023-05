Veneto: Ciambetti (Consiglio regionale), legame con Israele esempio di dialogo e crescita reciproca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, nella mattinata odierna ha ricevuto a Palazzo Ferro Fini l'ambasciatore d'Israele in Italia, Alon Bar. "Venezia rappresenta un vero e proprio ponte culturale con Israele – ha commentato Ciambetti -. Siamo orgogliosi di un legame che ha saputo mantenersi inalterato nei secoli e che è un esempio di dialogo e di crescita reciproca. Ci tengo a sottolineare come il Veneto sia la prima e unica regione in Italia ad aver adottato, nel 2020, una legge per la lotta contro l'antisemitismo, che prevede azioni concrete per combattere questo fenomeno: una conferma, quindi, dell'esistenza di una relazione privilegiata con Israele". "Le sfide che ci attendono – ha affermato Alon Bar - in campo tecnologico, digitale e ambientale sono notevoli: Israele ha una lunga esperienza in questo senso. Il desiderio è quello di poter condividere quanto appreso e realizzato affinché le buone pratiche possano essere messe a disposizione e utilizzate in modo virtuoso. Sostenibilità e resilienza sono al centro dell'agenda internazionale e credo che le competenze e il know-how che il nostro paese ha sviluppato possano costituire un punto di partenza per un ulteriore rafforzamento delle relazioni con il Veneto", ha concluso. (Rev)