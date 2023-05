Russia: "Financial Times", gruppo Wagner acquista elmetti protettivi dalla Cina nonostante le sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una società di copertura del gruppo mercenario Wagner ha acquisito decine di migliaia di caschi protettivi dalla Cina alla fine del 2022. Lo rivela il quotidiano britannico "Financial Times", secondo cui la società russa Broker Expert, collegata al gruppo Wagner, ha acquistato 20 mila caschi a base di polimeri da una piccola azienda cinese chiamata Hangzhou Shinerain Import & Export Co a novembre e dicembre dello scorso anno. La società cinese ha negato qualsiasi collegamento di Broker Expert con Wagner, dichiarando: "Rispettiamo semplicemente gli ordini che riceviamo e obbediamo alla legge, non spediremmo nulla di illegale". Tuttavia, l'acquisto di tali elmetti, suddiviso in quattro spedizioni per un valore dichiarato di poco più di 2 milioni di dollari (1,8 milioni di euro) è avvenuto proprio mentre il gruppo Wagner stava reclutando decine di migliaia di detenuti russi da inviare in guerra in Ucraina. Queste attività continuano a frustrare i tentativi occidentali di sopprimere i rifornimenti russi e di fermare l'esercito privato Wagner. "Il fatto che il gruppo mercenario sia ancora in grado di mettere in campo gruppi armati privati in Ucraina e in almeno tre Paesi africani, acquistare attrezzature dalla Cina e contrabbandare risorse, mostra quanto sia resistente la rete che ha costruito", ha affermato Marcel Plichta, ricercatore presso il Center for Global Law e Governance dell'università scozzese di St Andrews. (Rel)