Milano: M5s, ufficio Brevetti vittoria di Pirro del governo

- Sembra quanto meno inopportuna l'euforia del governo in merito all'approdo a Milano della sede del Tribunale Unificato dei Brevetti. Lo affermano in una nota i deputati M5s Emma Pavanelli e Enrico Cappelletti. "Nel prossimo comitato amministrativo il capoluogo lombardo dovrebbe subentrare ufficialmente a Londra, al fianco di Parigi e Monaco di Baviera. Per Milano però si profila una sede del Tub versione 'mignon', con competenze sensibilmente ridotte rispetto a quelle che fino ad oggi ha avuto la struttura di Londra - prosegue la nota -. Al solito, nel governo si conferma la tendenza a rivendicare in sede internazionale quelle che sembrano a tutti gli effetti delle vittorie di Pirro. Le competenze in tema di farmaceutica e di chimica e metallurgia saranno infatti appannaggio esclusivo rispettivamente di Parigi e Monaco. Rispetto alla stagione londinese, a Milano nascerà una sede a scartamento ridotto. Lo scarso nerbo del governo in sede europea non ha portato il risultato auspicabile per Milano", concludono i due deputati. (Rin)