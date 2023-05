Sardegna: Gal Ogliastra, due bandi di finanziamento per filiera corta e produzione agricola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostegno alla produzione agricola e creazione di una filiera corta sostenibile e solidale, queste le finalità dei bandi pubblicati dal GAL Ogliastra, due interventi mirati a stimolare processi di sviluppo reale attraverso una più efficace organizzazione dell’offerta di aziende dedite alla trasformazione dei prodotti agricoli e della filiera corta. Il primo bando è rivolto al “Sostegno alla produzione agricola collegata alle produzioni agroalimentari locali” e mira a supportare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli (ad esclusione di quelli della pesca e della pasta fresca). Sono ammessi anche gli investimenti relativi al settore vitivinicolo, a condizione che riguardino l’innovazione. L’avviso pubblicato in data 18 maggio 2023 ha come scadenza il 19 giugno 2023 ed è rivolto alle imprese agricole per le quali è previsto un finanziamento al 40 per cento con un massimale di 112mila euro. Possono partecipare tutte le attività dedite alla trasformazione di prodotti agricoli come ad esempio quelle in grado di effettuare interventi di potenziamento di mini frantoi, mini salumifici, mini caseifici, laboratori per la produzione di confetture e sott’olio e laboratori di produzioni apicole. (segue) (Rsc)