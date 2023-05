Sardegna: Gal Ogliastra, due bandi di finanziamento per filiera corta e produzione agricola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La dotazione finanziaria arriva a un massimale importante che può fare la differenza in termini di progettazione futura per le imprese, - spiega il presidente del GAL Vitale Pili – si tratta di un bando rilevante, che rilancia le possibilità delle imprese agricole esaltando le loro qualità anche in tema di rispetto dell’ambiente o innovazione. Possiamo continuare a contribuire fattivamente alla crescita del tessuto imprenditoriale nei paesi afferenti l’area GAL". Il secondo intervento è dedicato alla creazione di una Filiera corta sostenibile e solidale ovvero di una filiera in cui non ci sia più di un intermediario fra agricoltore e consumatore. I beneficiari sono aggregazioni di almeno tre soggetti tra imprese agricole, della commercializzazione o trasformazione (1/3 di esse devono obbligatoriamente essere aziende agricole). (segue) (Rsc)