Sardegna: Gal Ogliastra, due bandi di finanziamento per filiera corta e produzione agricola (3)

- Al momento della domanda le aggregazioni sotto forma di ATI/RTI/ATS/Rete devono essere costituende o già costituite. Se si tratta di consorzi o cooperative, la costituzione deve essere già avvenuta. Le tipologie di prodotti delle aziende interessate riguardano ad esempio le filiere vitivinicole, casearie, olivicole, etc. Il massimale previsto è di 180.000,00 per un contributo a fondo perduto che garantisce un sostegno pari al 100 per cento della spesa ammessa ad eccezione degli interventi di investimento per cui si arriva al 60 per cento. La data di pubblicazione è del 18 maggio 2023 con scadenza il 19 giugno 2023. La pubblicazione di questi avvisi – spiega la direttrice del GAL Franca Seoni – prevede una serie di incontri pubblici divulgativi che consentiranno al GAL Ogliastra di avviare una campagna di animazione e di promozione delle misure tanto attese”. (Rsc)