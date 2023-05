Maltempo: Abodi, troveremo modo per andare incontro a sport di base della Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sport è un mondo che ha grande cuore, nei momenti difficili è sempre presente. Troveremo un modo per andare incontro allo sport di base" romagnolo "e alle associazioni sportive in questo momento di smarrimento". Lo ha affermato il ministro dello sport Andrea Abodi intervenendo all'evento "La Grande Promessa. Fare per attuare i programmi", organizzato da Salute Direzione Nord al Palazzo delle Stelline a Milano, in merito alla candidatura italiana per gli europei di calcio del 2032. "Questa regione – ha aggiunto -, come è successo tante volte in altre parti, ha dimostrato forza incredibile. Noi faremo sforzi per far sì che ci sia sollievo. Così come realtà di base daranno contributi. Recupereranno perché come tutti gli italiani hanno grande forza". (Rem)