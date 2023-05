Lazio: assessore Agricoltura, cordoglio per morte imprenditore Caporicci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alle Politiche Agricole della Regione Lazio, Giancarlo Righini, esprime "sentito cordoglio per l'improvvisa scomparsa dell'imprenditore Luigi Caporicci, stimato e storico presidente della Cantina Gotto d'Oro di Marino, recentemente eletto anche presidente del Consorzio denominazione tutela vini Frascati. Con la sua scomparsa - afferma Righini in una nota - il Lazio perde non solo una personalità significativa per il territorio dei Castelli Romani, ma anche un punto di riferimento per l'intero sistema vitivinicolo della Regione". (Com)