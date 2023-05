Tunisia-Siria: la presidenza tunisina lo annuncia “storico incontro” tra Saied e Assad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro tra Saied e Assad ha riguardato "le storiche e strette relazioni tra Tunisia e Siria”, aggiunge la presidenza tunisina, evidenziando “la necessità di espandere” queste relazioni “a nuovi campi promettenti, sulla base di un pensiero indipendente e non convenzionale”. In tale contesto, si è convenuto di “intensificare i meccanismi e le opportunità di comunicazione, consultazione e coordinamento tra i due Paesi a vari livelli", aggiunge il comunicato diffuso dal palazzo di Cartagine, sede dell’amministrazione presidenziale tunisina. L'incontro ha poi fornito "un'opportunità per scambiare opinioni su alcuni dossier regionali e internazionali di interesse comune e per affrontare questioni all'ordine del giorno del Vertice arabo". (Tut)