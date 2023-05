G20: seconda riunione su commercio e investimenti dal 23 al 25 maggio a Bangalore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seconda e terza giornata si parlerà di digitalizzazione dei documenti cartacei per il commercio transfrontaliero, come le polizze di carico e i certificati di origine; di un piano d’azione per creare un portale di metainformazioni per le micro, piccole e medie imprese; della mappatura delle catene globali del valore; delle migliori pratiche in materia di accordi di mutuo riconoscimento e di dialogo normativo. Il gruppo di lavoro si è precedentemente riunito a Mumbai, nel Maharashtra, dal 28 al 30 marzo. Nella prima riunione si sono tenute quattro sessioni tecniche a porte chiuse sulle priorità della presidenza indiana. Diversi Paesi membri hanno sottolineato l’esigenza di diversificazione e di partecipazione delle imprese dei Paesi in via di sviluppo e meno sviluppati. Al termine di quell’incontro il ministro del Commercio indiano, Piyush Goyal, ha ribadito l’importanza del commercio e degli investimenti per una crescita inclusiva che comprenda tutto il Sud del mondo. (segue) (Inn)