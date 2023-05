Sport: Abodi, spero Uefa premi l'Italia con europei di calcio del 2032

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Normalmente quando si assegna un nuovo avvenimento si premia un dossier che è già stato fatto. Mi auguro che la Uefa più che premiare chi ha già fatto, premi una grande nazione che ha bisogno di fare". Lo ha affermato il ministro dello sport Andrea Abodi intervenendo all'evento "La Grande Promessa. Fare per attuare i programmi", organizzato da Salute Direzione Nord al Palazzo delle Stelline a Milano, in merito alla candidatura italiana per gli europei di calcio del 2032. "Abbiamo visto con Expo quanto si fa quando c'è la spinta di una scadenza. Vediamo se si può costruire il fondo immobiliare stadi, con i Comuni parte di questo fondo", ha aggiunto. (Rem)