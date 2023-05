Lombardia: Fontana, implementare rapporti con paesi Golfo, focus su internazionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra Regione Lombardia e i Paesi del Golfo "i rapporti sono già buoni e vogliamo cercare di implementarli ulteriormente", l'internazionalizzazione "è un altro aspetto a cui noi teniamo". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, rispondendo a margine della presentazione di "Investopia Europe", il primo evento satellite della piattaforma di investimento nata negli Emirati Arabi, in corso questa mattina a Milano. Per Fontana "forse è anche grazie" alle piccole e medie imprese e alla flessibilità "che riescono a dimostrare", che "riusciamo a superare i momenti di difficoltà e che riusciamo a intercettare le esigenze nuove del mercato". Con Unioncamere "stiamo cercando di accompagnare le nostre aziende e credo che comunque i rapporti con i Paesi del Golfo siano estremamente positivi e li porteremo ancora come esempio per lo sviluppo" ha concluso il presidente di Regione Lombardia. (Rem)