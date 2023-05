G7: von der Leyen, ridurre vulnerabilità economiche con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti fra i Paesi del G7 e la Cina "devono cambiare", perché Pechino sta cambiando le sue politiche. A dirlo, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della terza sessione del G7 di Hiroshima, a tema "politica estera e di sicurezza". Fondamentale, secondo la presidente dell'esecutivo Ue, è "mantenere aperte le linee di comunicazione e collaborare con la Cina in settori come il cambiamento climatico, la preparazione alle pandemie, la stabilità finanziaria o la proliferazione nucleare", riducendo allo stesso tempo, ha aggiunto, le vulnerabilità nelle relazioni economiche. "Dobbiamo rendere le nostre economie e industrie più competitive e resilienti, in particolare quelle sanitarie, digitali e della tecnologia pulita, collaborando con partner che condividano le nostre idee per sviluppare le capacità e ridurre la nostra dipendenza dalla Cina per quanto riguarda le materie prime rare, le batterie o gli ingredienti farmaceutici", ha detto von der Leyen. (segue) (Beb)