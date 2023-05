Emilia-Romagna: Mit vuole accelerare sulla diga di Vetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il dramma che si sta consumando in Emilia-Romagna rafforza la convinzione che servono infrastrutture efficaci a tutela del territorio. Un esempio concreto è quello della diga di Vetto, in provincia di Reggio Emilia. L’obiettivo del dicastero guidato da Matteo Salvini è realizzarla velocemente, immaginandola il più possibile capiente e dando per scontato che dovrà essere moderna e sicura. Sul piatto ci sono già 3,2 milioni di euro per la progettazione. E' quanto si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (Com)