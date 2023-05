Ricerca: Unipd, scoperti in un pesce meccanismi rigenerazione cellule cuore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di ricerca padovano di Milena Bellin del dipartimento di Biologia, Istituto veneto di medicina molecolare e Leiden university medical center, ha preso parte allo studio condotto dai ricercatori dell'Hubrecht Institute, e pubblicato sulla rivista “Science”, che ha scoperto i meccanismi che rigenerano le cellule del cuore nel pesce zebra. Questa importante scoperta, se applicata alle cellule del muscolo cardiaco umano, potrebbe portare allo sviluppo di nuove cure per combattere le malattie cardiovascolari. Come viene spiegato in una nota, "diversamente dall'uomo, lo zebrafish ha la capacità di rigenerare il cuore: entro 90 giorni dal danno possono recuperare completamente la funzionalità del cuore. Le cellule muscolari cardiache che sopravvivono al danno si dividono e producono altre cellule. Questa caratteristica unica fornisce al cuore di zebrafish una fonte di nuovo tessuto per rimpiazzare le cellule muscolari cardiache andate perse". "Non è chiaro – ha dichiarato Phong Nguyen, dell'Hubrecht Institute e primo autore dello studio – come queste cellule smettano di dividersi e maturino abbastanza da poter contribuire al normale funzionamento del cuore. Ci ha stupito il fatto che nel cuore di zebrafish, il tessuto neoformato maturi naturalmente e si integri al tessuto cardiaco preesistente senza alcun problema". "Questo lavoro si è basato su nostri precedenti studi sulla maturazione dei cardiomiociti: è stato emozionante vedere che il ruolo di Lrrc10 sia conservato fra uomo e zebrafish. Sorprendentemente – ha sottolineato Milena Bellin – la presenza di Lrrc10 ha cambiato le dinamiche del calcio, ha ridotto la divisione cellulare e aumentato il grado di maturazione di queste cellule in modo simile a quanto osservato nel cuore di zebrafish". "È stato emozionante – ha concluso Nguyen – vedere che ciò che abbiamo imparato da zebrafish può essere trasferito all'uomo e ciò apre nuove possibilità per l'uso di Lrrc10 nel contesto di nuove terapie per i pazienti". (Rev)