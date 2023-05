Sanità: Bertolaso, legge lombarda ha aspetti validi, ma altri sono da sistemare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni aspetti dell'attuale legge sanitaria lombarda "sono assolutamente validi", ma altri sono da sistemare. Lo ha spiegato l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine dell'evento "La Grande Promessa. Fare per attuare i programmi", organizzato da Salute Direzione Nord al Palazzo delle Stelline a Milano. "Ognuno deve portare la propria esperienza e la propria conoscenza come contributo a quelli che sono i problemi sanitari. C'è qualcosa da sistemare ed è mio compito proporre modifiche per far funzionare la sanità di questa regione. Non ho fatto alcuna polemica." (Rem)