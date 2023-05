Speciale difesa: Ciad: attacchi ai civili al confine con la Repubblica Centrafricana, ribelli Fact accusano la giunta Deby

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare al potere in Ciad è responsabile degli attacchi avvenuti nei giorni scorsi in villaggi situati al confine con la Repubblica Centrafricana, in occasione dei quali l'esercito non è intervenuto in difesa degli abitanti e in cui sono state uccise diverse persone. Ne è convinto il Fronte per l'alternanza e la concordia del Ciad (Fact), il più noto gruppo armato del Paese, ostile al governo dell'ex presidente Idriss Deby e ora alla giunta militare guidata dal figlio Mahamat. "Il Fact condanna con la più grande fermezza gli odiosi e barbari massacri sulle pacifiche popolazioni del sud del Paese, principalmente nel dipartimento di Monts de Lam, che hanno provocato morti e dispersi", si legge in un comunicato del gruppo, ritenuto responsabile dell'uccisione dell'ex presidente in battaglia nell'aprile 2021. I ribelli accusano la giunta al potere di non aver fatto nulla per impedire le ripetute violenze sui civili avvenute nel cantone ciadiano e Andoum il 17 maggio e la vigilia in una località sul versante centrafricano, e ribadiscono che queste "non sono legate a violenze intercomunitarie o lotte fra agricoltori e allevatori come la giunta vuol far credere". Si tratta, secondo il Fact, di azioni prodotte "dalla proliferazione di armi, dal clientelismo e dall'impunità" permesse dal governo precedente e portate avanti dalla giunta Mahamat. A prova di quanto affermato, i Fact denunciano operazioni di disarmo dei civili ed il mancato intervento dell'esercito durante le violenze nei villaggi. (Res)