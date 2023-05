Speciale difesa: Ucraina, Prigozhin (Wagner), forze ministero Difesa russo continuano a lasciare territori conquistati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità del ministero della Difesa russo hanno lasciato altri 570 metri di territorio a nord di Bakhmut, conquistati in precedenza dai paramilitari Wagner. Lo ha affermato su Telegram il fondatore della compagnia di mercenari russi Wagner, Evgenij Prigozhin. Rivolgendosi al ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, e al capo dello Stato maggiore russo, Valerij Gerasimov, Prigozhin li ha esortati a non lasciare i fianchi e di non lasciare l'insediamento Sacco e Vanzetti, situato vicino alla città e conquistato dalle truppe di Wagner il primo febbraio 2023. "Resistite per qualche altro giorno, fate tutto il più possibile", ha aggiunto Prigozhin. (Rum)