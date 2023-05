Speciale difesa: Cgil, Cisl, Uil Fp, 19 maggio non è giornata festa per personale civile, intervenga Crosetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuale celebrazione della “Giornata del personale civile” del 19 Maggio “rappresenta il solito rituale ipocrita in cui dirigenti civili e militari, come sempre, reciteranno in tutti gli enti le stesse parole vuote, smentite poi dai loro stessi comportamenti nei restanti giorni dell'anno". Lo hanno dichiarato i coordinatori Nazionali Difesa di Fp Cgil Cisl Fp e Uil Pa. "Siamo in presenza di lavoratrici e lavoratori a cui si continuano a negare risposte sul programma straordinario di assunzioni di 10 mila unità, necessarie per evitare il collasso dell'intero sistema, o sui 21 milioni di euro sottratti ai lavoratori ma indispensabili per garantire la continuità delle prestazioni", hanno proseguito i sindacati. "I dipendenti civili – hanno aggiunto – continuano ad essere vittime di provvedimenti unilaterali in tema di orario di lavoro e smart working. L'amministrazione della Difesa, inoltre, è l'ultima tra le pubbliche amministrazioni che, dal 2017, continua a negare la mobilità al personale costringendo i lavoratori ad essere lontani dai loro affetti". "Siamo in attesa di una svolta che non c'è. In Europa i dipendenti civili sono quattro volte quelli del nostro paese, ed assolvono funzioni, tecniche, logistiche e amministrative, da noi svolte da militari o privatizzate. Siamo il fanalino di coda d'Europa ed è ora che il ministro Crosetto intervenga, avvertendo il dovere istituzionale di rispondere a questi lavoratori", hanno concluso. (Rin)