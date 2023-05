Speciale difesa: Sicurezza, Regno Unito e Norvegia siglano partenariato su minacce sottomarine a infrastrutture critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il Regno Unito e la Norvegia hanno siglato un partenariato di sicurezza per contrastare le minacce sottomarine e proteggere le infrastrutture energetiche critiche. Le due nazioni hanno concordato di aumentare la cooperazione per migliorare la loro capacità di rilevare sottomarini, contrastare le minacce da mine e in generale migliorare la sicurezza del Nord Atlantico. Il ministro della Difesa Ben Wallace e il suo omologo norvegese Bjorn Arild Gram hanno firmato una dichiarazione di intenti durante una visita al Centro per le operazioni marittime nella base militare di Northwood. Il Regno Unito e la Norvegia hanno già aumentato congiuntamente i pattugliamenti di sicurezza nella regione in cui si sono verificate le esplosioni del gasdotto Nord Stream. Il nuovo accordo rafforzerà lo sviluppo di capacità per proteggere gli interessi condivisi nel Mare del Nord, semplificando al contempo il processo per l'adesione di altri alleati alle loro attività, secondo il ministero della Difesa britannico. “Cooperando attraverso il Jef (Joint Expeditionary Force) e il Northern Group con la Norvegia, nostro partner di difesa di lunga data e alleato della Nato, stiamo aumentando le nostre capacità congiunte per proteggere le infrastrutture nazionali critiche occidentali sul fondo del mare. L'attacco al gasdotto Nord Stream ha determinato una collaborazione ancora più stretta tra le nostre risorse collettive per rilevare e difendersi dalle minacce sottomarine e garantire la continua sicurezza del Nord Atlantico", ha detto Wallace. (Rel)