- Venerdì 19 maggio, alle ore 14.30, presso la sala della Regina di Montecitorio si svolge il convegno "In difesa del diritto di difesa". Interviene il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)