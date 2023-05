Edilizia: Agenzia Entrate-Abi, cresce il mercato immobiliare residenziale nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati relativi al fatturato calcolato per l'anno 2022 mostrano una stima complessiva che ammonta a quasi 123 miliardi di euro, 4,7 miliardi di euro in più rispetto al 2021 (+3,9 per cento). Quasi il 57 per cento del fatturato riguarda acquisti di abitazioni ubicate nelle aree del Nord, circa il 25 per cento, sono invece riferiti ad abitazioni compravendute nel Centro, e poco meno del 19 per cento, riguarda scambi di residenze del Sud e delle Isole. Il fatturato per scambi di abitazioni è in aumento in tutte le aree del Paese. Per contro, rispetto al 2021, il valore medio di un'abitazione compravenduta diminuisce di 1.100 euro in media nazionale. Il calo maggiore si osserva al Centro e nel Nord Est. Lo scorso anno in Italia circa 364mila acquisti di abitazioni sono stati effettuati ricorrendo a un mutuo ipotecario. Il capitale medio finanziato è poco superiore a 138 mila euro, in aumento di 2.800 euro rispetto al 2021. Nel 2022, il tasso medio applicato alle erogazioni per acquisto di abitazioni è aumentato, rispetto al 2021, di 0,63 punti percentuali portandosi così al 2,5 per cento. Tassi medi più elevati si evidenziano nelle regioni del Sud (2,75 per cento) e del Centro (2,59 per cento), mentre i tassi più bassi si registrano nel Nord Est (2,31 per cento). In lieve aumento la durata media dei mutui (24,8 anni), analoga tra le aree del Paese, mentre la rata media si attesta intorno ai 623 euro mensili. (Rin)