Maltempo: Santanchè, ora quantificare i danni, denaro per emergenza già a disposizione

18 ottobre 2021

- Per le zone colpite dal maltempo in Emilia-Romagna "abbiamo già messo a disposizione i denari che servivano per l’emergenza. Adesso bisogna quantificare i danni". Lo ha detto Daniela Santanchè, ministro del turismo, intervenendo durante la presentazione di "Investopia Europe", il primo evento satellite della piattaforma di investimento nata negli Emirati Arabi, in corso questa mattina a Milano. "Ricordo che quell’area è l’orto italiano - ha aggiunto il ministro del turismo -, quindi dobbiamo capire se non soltanto si perde il raccolto di quest’anno ma per quanto riguarda la frutta bisogna capire se bisogna reimpiantare". Santanchè ha assicurato che "il governo c’è, me lo ha detto bene il presidente Bonaccini con cui c’è una continua interlocuzione". (Rem)