Afghanistan: Equiza (Unicef), nel Paese quasi 16 milioni di bambini e bambine affamati

- In tutto l'Afghanistan, "ci sono quasi 16 milioni di bambini e bambine (...) che si svegliano affamati. Vanno a letto affamati. Non hanno acqua pulita per dissetarsi. O coperte morbide in cui dormire. Sono ormai troppo abituati a lavorare in casa, per strada, nei campi, nelle miniere e nei negozi. In troppi vivono nella paura di subire violenze o matrimoni precoci. Troppi sono gravati dal peso delle responsabilità degli adulti. Troppi sono stati privati dell'istruzione, la loro unica speranza di una vita migliore". Lo afferma Fran Equiza, rappresentante dell'Unicef per l'Afghanistan, in occasione della conferenza stampa giornaliera dell'ufficio del portavoce del Segretario generale. Equiza: "Perché in un Paese profondamente tormentato, alle prese con catastrofi umanitarie, disastri climatici e gravi violazioni dei diritti umani, troppe persone hanno dimenticato che l'Afghanistan è una crisi dei bambini. È una crisi che sta peggiorando. Oggi si stima che il 90 per cento degli afgani sia sull'orlo della povertà. I bambini ne sopportano il peso maggiore. Si prevede che nel 2023 2,3 milioni di bambini dovranno affrontare la malnutrizione acuta. 875.000 di loro avranno bisogno di cure per la malnutrizione acuta grave, una condizione pericolosa per la vita". (segue) (Com)