Afghanistan: Equiza (Unicef), nel Paese quasi 16 milioni di bambini e bambine affamati (2)

- Il rappresentante dell'unicef per l'Afghanistan, Fran Equiza, ha aggiunto: "Quest'anno, circa 840.000 donne in gravidanza e madri in allattamento rischiano di soffrire di malnutrizione acuta, mettendo a repentaglio la loro capacità di dare ai loro bambini il miglior inizio di vita. E sebbene i combattimenti siano in gran parte cessati, decenni di conflitto significano che ogni giorno i diritti dei bambini vengono violati nei modi più terribili. L'Afghanistan è uno dei Paesi più contaminati dalle armi al mondo. La maggior parte delle vittime sono bambini". "I dati preliminari indicano che tra gennaio e marzo di quest'anno, 134 bambini sono stati uccisi o mutilati da ordigni esplosivi. Questa è la realtà del crescente pericolo che affrontano i bambini afghani quando esplorano aree precedentemente inaccessibili a causa dei combattimenti. Molti di coloro che sono stati uccisi e mutilati sono bambini che raccolgono rottami metallici da vendere", ha proseguito. Equiza ha affermato: "Perché è questo che fa la povertà. Ti costringe a mandare i tuoi figli a lavorare, non perché lo vuoi, ma perché sei costretto. Circa 1,6 milioni di bambini sono costretti al lavoro minorile in Afghanistan. Bambini anche di sei anni lavorano in condizioni pericolose per aiutare i loro genitori a mettere un po' di cibo in tavola". (segue) (Com)