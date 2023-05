Afghanistan: Equiza (Unicef), nel Paese quasi 16 milioni di bambini e bambine affamati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Laddove "l'istruzione era un simbolo di speranza, il diritto all'apprendimento dei bambini è sotto attacco. Alle ragazze di tutto l'Afghanistan viene negato il diritto all'apprendimento da oltre tre anni, prima a causa del Covid-19 e poi, dal settembre 2021, a causa del divieto di frequentare la scuola secondaria. Non c'è bisogno che vi parli dell'impatto di queste assenze sulla loro salute mentale", ha affermato Equiza di Unicef. Per il rappresentante dell'Unicef in Afghanistan "nonostante le sfide che ne derivano, tra cui i recenti inaccettabili divieti e le direttive rivolte alle donne afghane, l'Unicef è al fianco di ogni bambino. Ci impegniamo a rimanere e a fornire assistenza alle donne e ai bambini dell'Afghanistan, proprio come facciamo da quasi 75 anni".