Afghanistan: Equiza (Unicef), nel Paese quasi 16 milioni di bambini e bambine affamati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei primi tre mesi di quest'anno, ad esempio, grazie al nostro coraggioso personale, soprattutto quello femminile nazionale, alle Ong senza le quali non potremmo raggiungere le comunità, ai nostri donatori e ai nostri partner: 7,5 milioni di persone hanno beneficiato delle strutture sanitarie sostenute dall'Unicef; 600.000 ragazzi e ragazze hanno frequentato corsi di istruzione a livello comunitario, il 55 per cento dei quali sono ragazze; più di 140.000 bambini sotto i cinque anni hanno ricevuto cure per la malnutrizione acuta grave; 86.000 famiglie hanno ricevuto trasferimenti umanitari in denaro". E "l'appello dell'Unicef per l'Azione umanitaria per i bambini è finanziato solo al 22 per cento. Questo significa che non possiamo sostenere tutti i bambini che dobbiamo aiutare. Per questo chiediamo alla comunità internazionale di unirsi per aiutarci ad alleviare le sofferenze dei bambini, delle donne e delle famiglie in Afghanistan. Questa situazione non è stata causata da loro. Insieme possiamo - e dobbiamo - rendere le loro vite più sane e piene di speranza. Ma abbiamo bisogno di un aiuto urgente, ora", ha concluso. (Com)