Berlusconi: attese sue dimissioni da San Raffaele in tarda mattinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Silvio Berlusconi potrebbe lasciare l’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da 45 giorni per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia cronica, oggi in tarda mattinata. L’ex premier è stato trasferito dal reparto di terapia intensiva a quello di degenza ordinaria lo scorso 16 aprile, a seguito del progressivo miglioramento delle sue condizioni. Non è prevista, nel corso della giornata di oggi, alcuna dichiarazione da parte dei medici che dirigono il reparto di terapia cardiotoracica dell’ospedale. (Rem)