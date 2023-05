Pnrr: Fitto, no migliaia di piccoli progetti, serve visione unica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante mettere insieme la programmazione della politica di coesione e il Pnrr in una "visione unica", senza disperdere tempo ed energie con "decine di migliaia di piccoli progetti". Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel suo discorso al forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso tra oggi e domani a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria) e realizzato da The European House – Ambrosetti. “È necessario avere una visione d’insieme per comprendere cosa è accaduto nel Mezzogiorno con l’utilizzo delle risorse europee negli anni e comprendere se il sistema in vigore ha prodotto dei risultati o se abbiamo la necessità di modificare questo impianto sulla base di un’analisi oggettiva”, ha proseguito il ministro, evidenziando la necessità di interrogarsi sulla qualità delle risorse da spendere e di come queste risorse vengono spese. “Il Pnrr è stato definito prima dello scoppio della guerra. Ora siamo in una fase delicata in cui è importante capire come modificare delle scelte che sono state pensate in un altro modo”, ha detto Fitto, secondo il quale “non possiamo avere decine di migliaia di piccoli progetti che perdono il senso delle questioni di cui ci occupiamo e il contesto e la dimensione internazionale che l’Italia e il sud d’Italia possono svolgere in questa dimensione”. Parlando della necessità di dialogare con i Paesi del Mediterraneo, Fitto ha ribadito l’importanza di “sviluppare un ragionamento affinché la piattaforma naturale, che è l’Italia nel Mediterraneo, possa trovare degli interlocutori”. “Per questo è necessario avere con i Paesi africani un approccio di vera cooperazione che affronti questioni importanti”, ha concluso. (Res)