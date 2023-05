Maltempo: Salvini in contatto con E-R, presto sarà a Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il vicepremier e ministro Matteo Salvini sta "seguendo con la massima attenzione l’emergenza in Emilia-Romagna ed è in continuo contatto anche con gli amministratori locali a partire dal governatore Stefano Bonaccini. Salvini sta valutando di essere al più presto a Bologna per un punto sulla situazione trasporti e infrastrutture". Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). (Com)