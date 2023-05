Difesa: grande afflusso di pubblico presso lo stand al forum della Pubblica amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa ieri l’edizione 2023 del forum della pubblica amministrazione (Pa), che per tre giorni consecutivi ha animato, con decine di stand e diverse migliaia di visitatori, il Palazzo dei Congressi dell’Eur a Roma. Nell’ambito della kermesse - si legge in una nota stampa - si sono tenuti tavoli di lavoro, interviste e incontri di formazione, con oltre 900 relatori e 25mila iscritti agli eventi. Il ministero della Difesa ha partecipato con personale delle quattro Forze armate e alcuni progetti dual use di Ricerca e innovazione tecnologica (R&T), sviluppati dai Centri di test della Difesa e nell’ambito del Piano nazionale della ricerca militare gestito dal Segretariato generale della Difesa. I progetti, grazie anche alla presenza di prototipi funzionanti, hanno suscitato il forte interesse di tante persone, che si sono soffermate presso lo stand chiedendo informazioni. Fra i visitatori il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, il ministro della Funzione pubblica, Paolo Zangrillo, il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. Nei colloqui è stata evidenziata l’importanza dell’area tecnico-amministrativa del ministero della Difesa, in particolare per la sinergia tra le Forze armate italiane e le aziende del settore. (Com)