Imprese: Zoppas (Ice), e-commerce in continua crescita, 9 per cento del commercio estero totale

- L’e-commerce è sempre stato uno strumento in continua crescita, tranne dopo il 2020, dove ha avuto “un’espansione fortissima per una necessità fatta virtù”. Lo ha detto il presidente dell’Ice, Matteo Zoppas, all’evento “Le Giornate del Made in Italy Digitale” alla Farnesina. L’e-commerce, ha proseguito Zoppas, ha anche affinato tecnologia, qualità e strumenti. “La massa di aziende che si sono rivolte all’e-commerce nel periodo della pandemia per poter evitare una diminuzione del volume d’affari è stata sicuramente enorme. Il commercio estero quota circa 620 miliardi di euro all’anno. L’e-commerce di tutti i prodotti ha una quota del 9 per cento, 60 miliardi, equivale un po’ all’agroalimentare italiano che va verso l’estero”, ha detto Zoppas.(Res)