Autonomia: Fontana, riforma osteggiata da chi vuole difendere potere centralista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È il momento delle grandi riforme, l'autonomia sarebbe una di quelle. Ci abbiamo provato, ma ci hanno detto che sarebbero state impugnate. Quando leggi delle manine burocratiche che mandano in giro questi documenti, è evidente che dal centro non c'è volontà di affrontare questo problema, sono tutti convinti che si possa andare avanti con la gestione ministeriale e centralistica del potere". Lo ha affermato il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo all'evento "La Grande Promessa. Fare per attuare i programmi", organizzato da Salute Direzione Nord al Palazzo delle Stelline a Milano. "Il tempo sta scadendo - ha proseguito - e credo sia il messaggio più chiaro da lasciare: o si vuole mantenere lo status quo o si dà ai territori la possibilità di gestire direttamente dando un'impostazione diversa allo Stato. È evidente che dal centro non c'è la volontà di affrontare questo problema, tutti sono convinti che possa continuare la gestione ministeriale del potere che così almeno si fa un ufficio o una norma in più che da ulteriore potere alla burocrazia. O si vuole mantenere lo status quo o si velocizzano i provvedimenti, o si dà ai territori di gestire direttamente certe questioni. Lo stato mi dà 100 euro e mi dice come spenderli, ma potrò decidere come spenderli? Non significa rubare, ma lasciare gestire i fondi secondo i bisogni del territorio". (Rem)