Russia: ambasciatore ucraino in Moldavia, deportazione tatari di Crimea fu atto genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deportazione dei tatari dalla Crimea nel 1944 fu un atto di genocidio commesso durante il periodo stalinista. Lo ha detto all'emittente televisiva moldava "Jurnal Tv" l'ambasciatore dell'Ucraina a Chisinau, Marko Shevchenko, in occasione della proclamazione del Parlamento ucraino del 18 maggio come giorno di commemorazione delle vittime delle deportazioni dalla Crimea. Secondo il diplomatico ucraino, 79 anni dopo, il popolo ucraino “è soggetto a un nuovo atto di genocidio”. L'ambasciatore Marko Shevchenko ha affermato che il 18 maggio è un giorno tragico per l'Ucraina. Secondo i dati ufficiali, più di 200 mila tatari furono sfollati dalla Crimea e portati su carri in Siberia e in Asia centrale. "Il 18 maggio, l'Unione Sovietica ha avviato un'operazione che è stata successivamente proclamata dal parlamento ucraino come atto di genocidio contro i tatari di Crimea. Molte perdite umane sono state registrate sulla strada per la Siberia”, ha detto Shevchenko. Secondo l'ambasciatore, dopo l'inizio della guerra nel 2014 e l'annessione illegale della Crimea, il numero di ucraini che vogliono che il Paese aderisca alla Nato è aumentato notevolmente. "Nel 2014, quando è iniziata l'aggressione russa in Crimea e nel Donbass, l'Ucraina era un Paese neutrale, non c'era alcun desiderio di aderire alla Nato e tutti gli ucraini erano concentrati su questioni interne”, ha osservato Shevchenko.(Rob)